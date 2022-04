Pollen- und Gräserallergie - was hilft?

Wenn es zu Heuschnupfensymptomen kommt, können Medikamente die Beschwerden lindern. Das sind hauptsächlich Antihistaminika oder auch entzündungshemmende Kortisonpräparate. Viele Arzneimittel sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Die Auswahl an Medikamenten ist sehr groß. Daher sollte man, wenn man ein Mittel nicht so gut verträgt, in der Apotheke nach alternativen Wirkstoffen fragen.



Medikamente, die Cromoglycinsäure enthalten, können auch vorbeugend gegen Heuschnupfensymptome helfen. Hierfür muss das Medikament frühzeitig, also circa 14 Tage vor den ersten Beschwerden, regelmäßig eingenommen werden. Nasen-Salzspülungen können die Therapie zusätzlich unterstützen.