Popeye Salad

Für das Granola Knoblauch und Rosmarin fein hacken und in eine Schüssel geben. Senf, Olivenöl sowie Salz hinzugeben, bevor auch die Kerne und Nüsse hineinkommen. Gut vermengen, dann gleichmäßig auf ein ausgelegtes Backblech geben und bei 180 Grad Celsius etwa 15 Minuten backen. Die Haferflocken mit Paprikapulver, Currypulver und Zwiebelpulver mischen und nach etwa fünf Minuten mit auf das Backblech geben.



Für das Dressing die Haselnüsse zusammen mit Essig, Senf, Abrieb und Saft der Orange in einen Mixbecher geben. Zu einer geschmeidigen Masse pürieren, dabei Haselnussöl einlaufen lassen, um eine Emulsion zu erzeugen und die Konsistenz zu steuern. Das Dressing dann in eine große Schüssel geben.



Den Spinat waschen und auf das Dressing geben, aber erst kurz vor dem Servieren vermengen. Die Drachenfrucht mit einem Messer putzen und in mitteldicke Scheiben schneiden. Diese nach Geschmack vierteln oder im Ganzen verarbeiten Die Enden der Sternfrucht abtrennen und sie in sternförmige Scheiben schneiden. Zusammen mit dem Granola dekorativ auf dem nun marinierten Spinat platzieren. Sofort servieren.