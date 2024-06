Vegane Zucchini-Avocado-Suppe

Zucchini mit Schale säubern, in kleine Würfel schneiden, einviertel davon extra als Einlage lassen. Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch mit einem Suppenlöffel herausschälen, mit Zwiebel- und Zucchiniwürfel in heißem Olivenöl angehen lassen, mit dem Mixstab fein pürieren, mit Gemüsebrühe angießen, aufkochen, köcheln lassen, vegane Schlagcreme zufügen, unterziehen, simmern lassen und eventuell mit ganz wenig Kartoffelpüree-Pulver zur richtigen Konsistenz andicken, nachwürzen.



Tomatenwürfel mit Röllchen von Frühlingszwiebeln, entkernte in Scheiben geschnittene schwarze Oliven, fein gehackter Knoblauch, Olivenöl, in Streifen geschnittenen Basilikum gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen, auf die gerösteten Baguettescheiben anhäufen.



Suppe in tiefem Teller oder Terrine anrichten, Bruschetta mit anlegen.