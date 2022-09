Rahmwirsing auf Rösti

Für den Rahmwirsing den übrigen Wirsingkopf halbieren und den Strunk keilförmig herausschneiden. Einige der dunkelgrünen, äußeren Blätter beiseitelegen, den übrigen Kohl in feine Streifen schneiden. Die Zwiebel in Streifen schneiden und in etwas Butterschmalz anschwitzen. Die Wirsingstreifen hinzugeben und mitbraten, sodass eine leichte Bräunung und Röstaromen entstehen. Auch die grünen, äußeren Blätter in Streifen schneiden und dazugeben, sobald der übrige Kohl angebraten ist. Mit Mehl abstäuben, dieses leicht anschwitzen und dann mit Milch sowie Sahne ablöschen. Den Wirsing in fünf bis zehn Minuten garen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Währenddessen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.