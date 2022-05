Marios Reihensalat

Die Eier hartkochen, dabei Zwiebel und Zitrone für das Dressing mitkochen, bis sie sehr weich sind. Zitrone und Zwiebel zusammen mit Worcestershiresauce, Rotweinessig, Senf, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker in einen Mixbecher geben und pürieren. Dabei langsam das Olivenöl einlaufen lassen, sodass eine Emulsion entsteht.



Die einzelnen Blätter des Romanasalates ablösen und dekorativ auf den Tellern auslegen. Den Eisbergsalat in feine Streifen schneiden und mit der Brunnenkresse kombinieren. Salzen und als Bett auf die Teller geben. Tomaten fein würfeln und in ordentlichen Reihen dekorativ auf dem Salat platzieren, ebenso den Mais. Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und zu weiteren Reihen anordnen, genauso die gewürfelten Eier und den gehackten Roquefort. Auch die Artischockenherzen zerkleinern und in einer Reihe anrichten. Das Dressing extra anrichten und sofort servieren.