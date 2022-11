Rote-Bete-Suppe:

Für die Teigtaschen das Mehl mit dem Ei, Öl, etwas Salz und knapp 200 Milliliter heißem Wasser in eine Schüssel geben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Diesen abgedeckt etwa eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung die getrockneten Pilze in gesalzenem Wasser und mit einem Lorbeerblatt 20 Minuten köcheln lassen. Dann abgießen und die Flüssigkeit dabei auffangen. Die Zwiebel fein würfeln und in etwas Öl anschwitzen. Das Sauerkraut zur Zwiebel geben, zusammen mit geriebenem Knoblauch. Anschwitzen, dann mit der Flüssigkeit der Pilze ablöschen und auch die vorgegarten Pilze dazugeben. Köcheln lassen, bis das Sauerkraut die gewünschte Konsistenz erreicht hat, restliche Flüssigkeit abgießen. In eine Küchenmaschine geben und zusammen mit etwas Dill zu einer kompakten Masse mixen.

Den vorbereiteten Teig nun dünn ausrollen und in etwa 5x5 Zentimeter große Quadrate schneiden. Eine kleine Menge der Füllung in die Mitte geben, den Teig über Eck falten und die Enden sorgfältig verschließen. Diese Dreiecke dann auf der flachen Seite aufstellen und die gegenüberliegenden Enden miteinander verbinden, hierbei den Zeigefinger als Abstandshalter verwenden.