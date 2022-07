Zubereitung (circa 15 Minuten, ohne Gefrierzeit):

Für das Crushed Ice den Fruchtsaft vorab in Eiswürfelformen einfrieren, sie dann für die eigentliche Verarbeitung aus den Formen pressen und in ein Handtuch geben. Dann mit einem Nudelholz, Hammer o.ä. das Eis grob und zügig zerkleinern. Bis zum Servieren zurück in die Gefriertruhe geben. Alternativ kann man auch auf klassische Eiswürfel oder fertiges Crushed Ice zurückgreifen.



Die Beeren bei Bedarf putzen und in eine Schüssel geben. Die Mirabellen, Pfirsiche und Kirschen entsteinen, in Spalten schneiden und dazugeben. Kiwis und Bananen schälen und ebenso wie die Trauben zerteilen. Die Melone von der Schale befreien, zuschneiden und mit dem übrigen Obst kombinieren.



Zum Servieren ein Bett aus Joghurt in ein Dessertschälchen geben, darauf die Obstmischung geben. Mit dem zerstoßenen Eis kombinieren und leicht mit Kondensmilch beträufeln. Sofort servieren.