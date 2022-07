Leckereien mit Sauerkirschen

Zutaten

1 kg Kirschen

150 g Zucker

Einmachgläser



Zubereitung

Die Kirschen vom ersten Tag (siehe Sauerkirschsaft) nochmal zuckern - auf ein Kilogramm Kirschen 150 Gramm Zucker. Über Nacht stehen lassen und Saft ziehen lassen. Am nächsten Tag den Saft durch ein Sieb abgießen, in einem Topf auffangen und aufkochen. Den entstandenen Schaum abschöpfen.



Die Hälfte der Kirschen in eine Schüssel füllen, mit dem heißen Kirschsaft übergießen, abdecken und über Nacht erkalten lassen. Dieses Procedere noch drei bis vier Mal wiederholen, bis der Sirup dicklich von den Kirschen tropft. Bei der letzten Runde die Kirschen in kleine, saubere Gläser portionieren, den kochend heißen Saft darüber gießen und sofort mit den passenden Deckeln verschließen.



Zur Zubereitung der getrockneteten Sauerkirschen die übrig gebliebene Hälfte der Kirschen auf ein mit Backpapier überzogenes Gitter legen und im Backofen bei geringer Hitze (40 bis 60 Grad Umluft) und geöffneter Backofentür mindestens 24 Stunden bis zur gewünschten Konsistenz trocknen lassen. Die Kirschen sollten auf ungefähr ein Viertel der Größe geschrumpft sein und sich nicht mehr feucht anfühlen. Dann in Zucker wälzen und in gut verschließbaren Gläsern aufbewahren.