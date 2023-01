Sauerkraut Pizza

Vier Esslöffel Kümmel in warmem Wasser einweichen.

Dann zunächst den Teig zubereiten: Die Mehle vermischen, etwa die Hälfte der Mischung zur Seite stellen. Die Hefe in 350 Milliliter warmem Wasser lösen, dabei auch Kümmel, Anis, Koriander, grob angestoßene Fenchelsamen und eine Prise Zucker einrühren. Diese Mischung mit der Hälfte des Mehls kombinieren, dabei auch Sauerteig, Salz und Öl einarbeiten. Diesen noch recht flüssigen Vorteig einen Moment beiseitestellen, damit das Mehl quellen und die Hefe aktiv werden kann.

In der Zwischenzeit den Schrot mit gerade so viel heißem Wasser überbrühen, dass er die Flüssigkeit aufnehmen kann. Zusammen mit dem restlichen Mehl in den Vorteig einarbeiten, dabei gut durchkneten, bis der Teig nicht mehr an den Fingern klebt. Nun mindestens eine Stunde gehen lassen, besser über Nacht im Kühlschrank.

Den Teig dann in vier Portionen teilen, zu Kugeln formen und mit einem Tuch abgedeckt entspannen lassen.