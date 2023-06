Weiße Schmucklilie

Quelle: Imago/Manfred Ruckszio

Die Blütenfarbe umfasst alle Blautöne von violett bis blau und geht auch in ein reines weiß über. Die Unterschiede sind vielfältig. Neben den beiden Sektionen der immergrünen und sommergrünen Arten gibt es großwüchsige und zwergige Formen, wobei die einziehenden Formen meist kleiner sind. Zudem haben manche Sorten dünne Stängel und hängen dann über, andere haben eher schüttere Dolden oder sind ausgesprochen blühfaul.



Große Unterschiede gibt es in der Belaubung: Die Palette reicht von sattgrünen über silbrig überhauchte Blätter bis hin zu gelb oder weiß gestreiften Blättern in sehr unterschiedlichen Dimensionen. Daher finden einige Sorten bequem zu viert in einem Balkonkasten Platz. Andere haben geradezu riesige Dimensionen mit über einen Meter langen Blättern und sind nur in großen Kübeln zu halten.