Schwarzer Reis und schwarze Wurzeln

Den schwarzen Reis waschen, in etwas Sesamöl anschwitzen, salzen und mit etwa 600 Milliliter Wasser ablöschen. Aufkochen lassen, dann die Hitze auf die kleinste Stufe reduzieren. Den Deckel des Topfes in ein Tuch einschlagen und auflegen. Den Reis rund eine halbe Stunde auf kleinster Flamme quellen lassen.



Zwiebel und Chili in Ringe schneiden, den Knoblauch fein hacken. In einem Wok mit etwas Sesamöl erst die Zwiebel anschwitzen, dann Chili und Knoblauch dazugeben. Schwarzwurzel und Karotte schälen und in Streifen schneiden, auch die Paprika entkernen und zu feinen Streifen verarbeiten. Alles in den Wok geben und anbraten. Mit Sojasauce und Reisessig würzen, den Ingwer fein hineinreiben. Chinakohl in breitere Streifen schneiden, zusammen mit den halbierten Maiskölbchen in den Wok geben, ebenso die in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln.



Frühlingsrollenteig mit Chili-Sauce bestreichen und mit Sesam und Korianderblättern bestreuen. Dann eine weitere Lage Frühlingsrollenteig auflegen. In Dreiecke schneiden und in etwas Fett knusprig ausbacken, danach auf Küchenpapier entfetten.



Kurz vor dem Servieren auch die Sojasprossen in den Wok geben und durchschwenken, ebenso grob gezupften Koriander. Das Gemüse zusammen mit dem schwarzen Reis anrichten, die Teig-Dreiecke dabei dekorativ einstecken.