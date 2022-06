Schweinefilet Wellington

Das Schweinefilet in vier dicke Tranchen schneiden und rundherum salzen und pfeffern. Die einzelnen Tranchen von allen Seiten scharf in Butterschmalz anbraten, dann vorerst auf einen Teller geben und beiseitestellen.



Die Schalotten würfeln und im Bratensatz des Fleischs anschwitzen. Die Pilze zu feinen Würfeln verarbeiten, mit in die Pfanne geben, salzen und braten, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Pfeffer, gehackte Petersilie und Thymian dazugeben. Das nennt man Duxelles-Masse.



Den Blätterteig ausrollen. Das Toastbrot entrinden und vierteln. Die einzelnen Schweinefilets oben und unten mit der Duxelles-Masse versehen, die Masse gut andrücken, sodass sie nicht abfällt. Ein Stück Toastbrot auf den Blätterteig legen und darauf ein Stück Filet platzieren, das Toastbrot nimmt hierbei austretende Fleischsäfte auf. Das Filet nun auch am Rand mit Duxelles-Masse versehen. Dann den Blätterteig zuschneiden, sodass genug Teig übersteht, um ihn gut einschlagen zu können. Etwaige Abschnitte beiseitelegen. Das Ei verquirlen und den Rand des Teigs damit bestreichen. Den Teig umschlagen und bei Bedarf nochmal zuschneiden. So mit allen Filets verfahren und sie dann auf ein ausgelegtes Backblech geben.