Das Mehl in eine Schüssel geben, das Mineralwasser handwarm mit einer Prise Zucker erwärmen und die Hefe darin lösen. Diese Mischung über das Mehl geben und die Hefe aktiv werden lassen. Die Kartoffeln fein reiben und zusammen mit Salz dazugeben. Zu einem homogenen, aber recht flüssigen Teig verrühren und ihn an einem warmen Ort etwa 20 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen sichtbar vergrößert hat.



In der Zwischenzeit eine Kastenform gründlich ausfetten. Dann den Teig gleichmäßig hineingeben, sodass die Form zu etwa zwei Dritteln gefüllt ist. Erneut an einem warmen Ort und etwa 20 Minuten gehen lassen. Dann in den auf maximaler Temperatur vorgeheizten Backofen geben, die Temperatur auf 220 Grad reduzieren und das Brot etwa 60 Minuten backen.



Die Form anschließend stürzen und das Siegerländer Kartoffelbrot auf einem Rost auskühlen lassen. Nach Geschmack belegen oder bloß mit Margarine und Salz verfeinert servieren.