Snacks fürs Gartenfest

Zutaten (für vier Portionen)

4 Holzspieße (in Wasser eingelegt)

je 1 Paprikaschote (gelb, grün, rot), halbiert, Kerne entfernt

1 große Süßkartoffel geschält

2 EL Olivenöl

50 ml Gemüsebrühe

1/2 Zitrone

Salz, Pfeffer



Zaziki – vegan:

1/2 Schlangen- oder Bauerngurke gehobelt

2 fein gehackte Knoblauchzehen

150 g Soja- oder Mandelquark

150 g Sojajoghurt

4 EL Olivenöl kalt gepresst

1/2 Zitrone

1/2 TL frische Dillspitzen

Salz, Pfeffer



Zubereitung (circa 20 Minuten)

Paprikaschoten in mundgerechte Stücke zerteilen, Süßkartoffeln in runde Scheiben schneiden und vierteln, diese in heißer Pfanne mit Öl kurz angehen lassen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, gut bissfest garen, mit Zitronensaft beträufeln, abkühlen lassen.



Abwechselnd Schoten und Kartoffelscheiben aufstecken, mit Salz und Pfeffer würzen, in die heiße Pfanne mit Olivenöl einlegen, ringsum gleichmäßig bei mittlerer Hitze garen.



Alle Zutaten für Zaziki gut miteinander vermengen, zu den Spießchen reichen.