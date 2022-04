Spargel in Bergkäse-Brezenkruste

Vom Spargel die Enden abschneiden und im kochenden Wasser unter Zugabe von Butter, Zucker und Salz bissfest garen, herausnehmen und auf Küchenkrepp legen.



Spargel leicht mit Jodsalz und weißem Pfeffer würzen, in Mehl wenden und durch verquirltes Ei ziehen. Dann in der Mischung aus Bergkäse, Brezenbrösel und Mandeln wälzen und in heißem Rapsöl ringsum goldgelb ausbacken.



Für die Sauce die Kräuter grob zerteilen, in den Mixer geben, kurz anmixen, Joghurt und Sauerrahm zufügen und alles fein pürieren. In eine Schüssel geben, Senf und gehackte Eier untermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Spargel als Scheiterhaufen anrichten, mit etwas flüssiger Butter beträufeln und mit Streifen von roter Bete und Bärlauch ausgarnieren. Dazu die Frankfurter Grüne Sauce reichen.



Dieses Gericht ist ovo-lacto-vegetarisch.