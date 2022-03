Frühlings-Frittata Rolle

Den Parmesan / Parmigiano Reggiano fein reiben. Die Eier mit dem geriebenen Parmesan und mit Salz und Pfeffer gut vermengen. Nun die geraspelten Zucchini unterheben.

Eine 20x30 cm Auflaufform für 4-6 Personen mit beschichtetem Backpapier auslegen und darauf die Ei-Käse-Zucchini Masse gießen.

Im vorgeheizten Backofen bei 180° Grad Ober-/Unterhitze für 15 Minuten backen / garen.

Herausholen und kurz abkühlen lassen.



In der Zeit die Ricotta und das Olivenöl gut vermengen, so dass eine glatte Creme entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Frühlingszwiebel in dünne Ringe schneiden.

Die Frittata nun “umbetten” auf ein neues Backpapier legen, dabei darauf achten, dass diese nicht zerreißt oder zerbricht.

Nun die Ricottamasse darauf verteilen und an dem oberen Ende der Frittata-Platte etwas Rand aussparen. Von der unbehandelten Zitrone mit einer Reibe den Abrieb gleichmäßig über die Ricotta verteilen. Die Frühlingsringe darauf verteilen und nun vorsichtig die Frittata einrollen.

Beide Enden wie ein Bonbon verschließen und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Die fertige Frittata Rolle aus dem Kühlschrank herausholen und auf einem Holzbrett in ca. 3 cm dicke Stücke schneiden und servieren.



Salat

Die dreierlei Salate in eine große Schüssel geben.

Dann zunächst den Zitronensaft dazugeben. Nach der Säure kommt erst das Salz und nach Belieben der Pfeffer. Gut vermengen.

Danach kommt das Olivenöl. Es empfiehlt sich ein leichtes bis mittelfruchtiges Olivenöl und als Faustregel sagt man 1 EL pro 50 g „Blätter“.