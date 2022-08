Leckere Rezepte mit Steinfrüchten von Mario Kotaska

Für den Hefefladen 200 Milliliter Wasser handwarm erwärmen, die Hefe mit einer Prise Zucker darin lösen und aktiv werden lassen. Diese Masse dann mit Hartweizengrieß und einem Teil des Mehls zu einem noch feuchten Vorteig vermischen und abgedeckt etwa 30 Minuten gehen lassen. Dann das restliche Mehl, Olivenöl und Salz dazugeben und gründlich durchkneten, sodass ein glatter Teig entsteht, der nicht mehr an Fingern klebt. Diesen erneut abgedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



Den Schafskäse mit einem Handrührgerät so lange aufschlagen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist, dabei mit wenig Salz, reichlich Pfeffer, Zwiebelpulver und Zitronenabrieb würzen. Den Salbei grob zerteilen und in etwas Olivenöl anschwitzen, bevor er unter die Creme gehoben wird. Die Pfirsiche halbieren und die Haut der Hälften kreuzweise einschneiden. In kochendem, gezuckertem Wasser blanchieren, dann kalt abschrecken und anschließend die Haut abziehen.



Den Hefeteig so teilen, dass kleine Portionsfladen entstehen. Diese unter Spannung zu kleinen Kugeln formen und einen Moment abgedeckt entspannen lassen. Zwischenzeitlich den Speck in einer Pfanne oder im Ofen knusprig werden lassen. Den Teig anschließend rund ausformen. Um eine leicht eiförmige Kontur zu erhalten, den runden Teigfladen nur an einer Seite mit einer leicht ruckartigen Bewegung weiter formen.



Auf diesen Boden eine großzügige Portion Creme streichen und jeweils einen Pfirsich mit der Schnittfläche nach unten und ein bis zwei Scheiben knusprigen Speck darauf platzieren. Alles im Ofen backen, bis die Fladen knusprig und die Pfirsiche weich sind. Am besten einen Backstein verwenden, der vorab bei Oberhitze auf die maximale Temperatur des Backofens gebracht wurde. Alternativ kann man auch ein umgedrehtes Backblech nutzen, das ebenso vorgeheizt wurde. Die Backzeit beträgt nur wenige Minuten.