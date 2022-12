Die Hefe mit einer Prise Zucker in 325 Milliliter lauwarmem Wasser aktivieren, dann mit einem Teil des Mehls zu einem noch recht flüssigen Vorteig verrühren. Etwa 30 Minuten quellen lassen, dann das übrige Mehl, Salz und Olivenöl einarbeiten, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist, der nicht mehr an den Händen klebt. Abgedeckt gehen lassen, bis sich der Teig etwa verdoppelt hat.



In der Zwischenzeit das Rosmarin-Pesto zubereiten. Die Rosmarinnadeln zusammen mit grob gezupfter Petersilie in ein schmales Mixgefäß geben. Die Sonnenblumenkerne dazugeben, eventuell vorher anrösten. Knoblauch zusammen mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft hinzugeben. Etwas Olivenöl einlaufen lassen, dann gründlich mixen und die Konsistenz über die Zugabe von weiterem Olivenöl steuern. Dabei darauf achten, dass es nicht zu flüssig wird.



Den Teig in drei etwa gleich große Portionen teilen und rund abrollen. Unter einem Tuch nochmal etwa zehn Minuten entspannen lassen, dann möglichst rund auswellen. Mithilfe eines Tellers oder einer Springform drei exakt gleichgroße Kreise heraustrennen. Die erste Lage mit dem Pesto bestreichen, dabei einen dünnen Rand lassen. Darauf die zweite Teiglage geben und diese mit Ajvar bestreichen. Auch die letzte Teiglage darauf platzieren, bei jeder Lage darauf achten, dass möglichst genau gearbeitet wird.



Mit einem großen runden Ausstecher oder einem Glas mit leichtem Druck möglichst exakt in der Mitte eine Art Platzhalter andeuten. Die entstandene Linie stellt das Ende der nun auszuführenden Schnitte dar und sollte möglichst präzise eingehalten werden. Den äußeren Ring mit einem scharfen Messer in 16 möglichst gleichgroße Streifen teilen, die durch den inneren Kreis weiter verbunden bleiben.



Für den eigentlichen Stern jeweils zwei nebeneinanderliegende Streifen nehmen und einzeln von innen nach außen zwei Mal um sich selbst drehen und die Enden miteinander verbinden. Es sollen zwei zweifarbige Zacken entstehen. So mit allen Streifen verfahren, das ergibt acht zackenartige Gebilde. Leicht mit Wasser benetzen und in den auf maximaler Temperatur vorgeheizten Backofen schieben. Die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und das Sternenbrot etwa 30 Minuten backen, bis eine knusprig braune Kruste entstanden ist.