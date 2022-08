Süße Sommerrollen

Den Milchreis schon vorher zubereiten. Hierzu den Kokosdrink mit dem Reis, den Kokosflocken, Kardamom, einer Prise Salz und zusätzlichem Süßungsmittel nach Geschmack aufkochen lassen. Dann die Temperatur reduzieren und den Reis unter Rühren ausquellen lassen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgenommen wurde. Das sollte etwa 30 Minuten dauern. Ihn dann vollständig abkühlen lassen.



Für den Kokos-Stracciatella-Dip den Kokosjoghurt gut kühlen, dann mit Ahornsirup und Zitronenabrieb aromatisieren. Die Schokolade auf einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen, sie dann im dünnen Faden über den kalten Jogurt geben. Sie sollte dort vollständig erstarren, bevor gerührt wird und so die charakteristischen Schokostücke entstehen.



Für den Sirup 75 Milliliter Wasser mit Zitronensaft und Zucker aufkochen. Mit geriebenem Ingwer, Chiliringen und Kardamom würzen und abkühlen lassen.



Apfel und Birne schälen und in dünne Scheiben schneiden. Den Pfirsich und die Pflaume entsteinen und ebenso in dünne Scheiben schneiden. Die Melone würfeln und die Beeren bei Bedarf halbieren. Nun die Sommerrollen füllen: die einzelnen Blätter Reispapier einige Sekunden in lauwarmes Wasser tauchen, z.B. in einem tiefen Teller. Dadurch werden sie weich, flexibel und klebrig. Sie dann flach auf einen glatten Untergrund geben und darauf die verschiedenen Obstsorten mit einzelnen Pfefferminzblättern dekorativ anrichten. Am unteren Rand eine Linie Milchreis geben, die Sommerrollen an den Seiten einschlagen und aufrollen.



Übriggebliebenes Obst als eine Art Obstsalat servieren, zusammen mit den Sommerrollen und dem Dip.