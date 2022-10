Süßkartoffel-Burger

Für die Pattys vier dicke, im Durchmesser den Burgerbrötchen ähnelnde Scheiben der Süßkartoffeln abtrennen, die übrigen Süßkartoffeln in Spalten schneiden.



Diese Spalten in eine Schüssel geben, etwas Olivenöl hineingeben sowie Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und Speisestärke. Gut durchmischen, sie dann mit der Schalenseite nach unten auf einem ausgelegten Backblech verteilen. In den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen geben und etwa 30 bis 35 Minuten backen. Die Süßkartoffel-Scheiben mit etwas übrig gebliebener Marinade bestreichen und für etwa 10 bis 15 Minuten mitbacken, sodass sie angegart, aber noch formstabil sind.



Zwischenzeitlich Tomate und Gurke in Scheiben und die Zwiebel in Ringe schneiden sowie den Feigensenf zubereiten. Für den Feigensenf die Stiele der Feigen abtrennen. Die Senfkörner mit Traubensaft und Essig in einen Topf geben und aufkochen lassen. Die Feigen dazugeben und zusammen mit braunem Zucker etwa zehn Minuten mitkochen lassen, bis sie ihre Struktur etwas verlieren. Dann mit einem Pürierstab mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Für das weitere Rezept benötigt man nur einen kleinen Teil des Feigensenfs, kühl gelagert ist er aber auch über längere Zeit gut haltbar.



Die Chips mithilfe einer Küchenmaschine oder eines Nudelholzes zerkleinern, hierbei ganz nach Geschmack bloß grob anstoßen oder feiner zerteilen. Dann das Mehl mit den Eiern zu einer Art Backteig verquirlen. Darin die leicht abgekühlten Süßkartoffelscheiben tauchen, bevor sie in den Chips-Bröseln gewendet werden. In ausreichend Öl knusprig ausbraten, auf Küchenpapier entfetten und bei Bedarf im Backofen warmhalten.



Abschließend die Burger zusammensetzen, hierzu die Burgerbrötchen aufschneiden und mit Ziegenfrischkäse bestreichen. Darauf dann Tomate, Gurke, Salat und das Patty platzieren, bei Bedarf den Ziegenfrischkäse als „Kleber“ benutzen. Mit Feigensenf und einigen Zwiebelringen krönen, bevor das Oberteil des Brötchens aufgesetzt wird. Zusammen mit Süßkartoffel-Wedges, Feigensenf sowie Ziegenfrischkäse zum Dippen servieren.