Für das Acılı Ezme die festen Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Paprika und Chili so fein hacken, dass eine Konsistenz entsteht, die an einen Dip erinnert. Alternativ kann man eine Küchenmaschine zu Hilfe nehmen. Petersilie und Minze ebenfalls fein hacken und untermischen. Diese Masse dann mit Olivenöl sowie Paprikamark versehen und mit Salz, Pfeffer, Pul biber, Sumac, Zitronensaft und Granatapfelsirup abschmecken. Im Kühlschrank etwas durchziehen lassen.



Für die eigentliche Suppe die Zwiebel würfeln und in etwas neutralem Öl anschwitzen, die Karotten und Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Mit anschwitzen, ebenso den gehackten Knoblauch. Auch die Linsen hinzugeben, dann das Tomatenmark und die Gemüsebrühe. Kochen lassen, bis alle Komponenten sehr weich sind, dabei mit Salz, Cayennepfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel würzen. Anschließend mit einem Pürierstab zu einer sämigen Konsistenz verarbeiten.



Das übrige Olivenöl sanft erhitzen und darin unter Rühren eine großzügigen Menge Paprikapulver auflösen. Dann in kunstvollen Schlenkern über die Suppenteller geben, so dass dekorative Muster entstehen. Nach Geschmack mit grob geschnittener Petersilie garnieren und zusammen mit Fladenbrot und Chili-Dip servieren.