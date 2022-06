Den Teufelssalat bereitet man aus gebratenem, aber abgekühltem Fleisch zu. Man kann also Reste vom Grillen verwerten. Auch kann man beim Metzger schon gegartes Roastbeef kaufen. Ansonsten das Fleisch zunächst in Steaks schneiden und zur gewünschten Garstufe braten, dann im Kühlschrank abkühlen lassen.



Paprika in Streifen und Zwiebeln in Segmente schneiden und anbraten, zusammen mit Chili, Salz und Senfkörnern. Ablöschen mit Gurkenwasser und kurz köcheln lassen, dann in eine Schüssel geben. Gurken in feine Streifen schneiden und zugeben sowie Ketchup, Senf, Worcestershiresauce, Paprikapulver und Zuckerrübensirup. Abrieb und Saft einer Zitrone hinzufügen und mit Chilisauce nach Geschmack schärfen. Das Fleisch in dünne Streifen schneiden, dazugeben und gut vermischen. Den fertigen Salat einige Stunden gekühlt durchziehen lassen.



Teufelssalat isst man klassisch mit einem rustikalen Brot – man kann ihn aber auch als Füllung einer Backkartoffel servieren.