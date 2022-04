Vegane Crêpes

Den Abrieb der Zitrone in eine Schüssel geben. Den Saft der Zitrone in einem Topf aufkochen, dabei bei Bedarf etwas Wasser dazugeben. Agar-Agar unter Rühren einrieseln und etwa fünf Minuten köcheln lassen. Joghurt und Frischkäse zum Zitronenabrieb geben und mit einem Handrührgerät aufschlagen. Die noch heiße Agar-Agar-Mischung langsam unter Rühren einlaufen lassen. Gut vermischen, dann nach Geschmack mit Vanillezucker süßen. Kalt stellen, sodass das Agar-Agar geliert und die Masse fester wird.



Für den Teig alle Zutaten in einen Mixbecher geben und zu einem glatten Teig mixen. Ihn dann einige Minuten quellen lassen, anschließend in einer beschichteten Pfanne dünne Crêpes ausbacken. Hierbei den Teig mithilfe eines Crêpe-Hölzchens oder durch Schräghalten der Pfanne verteilen. Die fertigen Crêpes auf einen Teller geben und auskühlen lassen.



In der Zwischenzeit die Erdbeeren putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Mit Puderzucker bestäuben und einen Moment stehenlassen. Der Zucker führt dazu, dass Flüssigkeit aus den Erdbeeren austritt. Die Minze fein hacken und untermischen.



Zum Anrichten auf jeden Crêpe Joghurtcreme geben und die Erdbeeren darauf verteilen. Die Crêpes dann um diese Masse herum einschlagen und aufrollen. Zusammen mit etwas übriggebliebener Füllung servieren.