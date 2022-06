Vegane Zucchini-Hotdogs

Vorab die halbe Zucchini für die Hotdog-Brötchen grob raspeln, salzen und einige Zeit beiseitestellen. So tritt ein Teil des Wassers der Zucchini aus.



In der Zwischenzeit einen Vorteig für die Brötchen herstellen. Hierzu 150 Milliliter Pflanzendrink mit Margarine und etwas Ahornsirup handwarm erwärmen und die Hefe darin lösen. Mit einem Teil des Mehls zu einem recht feuchten Vorteig vermischen. Etwa 15 Minuten gehen lassen, dann die geraspelte Zucchini gut ausdrücken und zusammen mit dem übrigen Mehl unter den Teig mischen – je nach Feuchtigkeit der Zucchini kann noch etwas zusätzliches Mehl nötig sein. Den Teig gründlich kneten, bis er nicht mehr an den Fingern klebt, ihn dann zu einer Kugel formen und in einer abgedeckten Schüssel an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



Nach der Gehzeit den Teig portionieren, zu Kugeln abdrehen und sich etwas entspannen lassen. Anschließend den Teig ausrollen und zu langen, schmalen Brötchen aufrollen. Diese auf ein ausgelegtes Backblech geben und abgedeckt erneut etwa zehn Minuten aufgehen lassen.



Für den Ketchup das Tomatenmark mit Ahornsirup, Zwiebelpulver, Currypulver, Paprikapulver, Worcestershiresauce, Essig und Salz aromatisieren.



Den übrigen Pflanzendrink mit Ahornsirup vermischen, nach Belieben auch etwas Kurkuma, für eine besonders ansprechende Farbe, hinzugeben und die Brötchen mit dieser Mischung bepinseln. In den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen geben, die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und sie etwa 15 Minuten backen.



In der Zwischenzeit die Zucchini zubereiten, hierzu kleine Zucchini nur putzen, große Zucchini putzen und passend zur Größe der Brötchen zuschneiden. In einer Pfanne mit Erdnussöl anschwitzen, sie so lange braten, bis die Zucchini die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Dabei salzen, pfeffern und mit Rosmarin und Thymian aromatisieren. Rettich und Meerrettich raspeln, leicht gesalzen und gepfeffert vermischen.



Sobald sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben, die Zucchini der Pfanne entnehmen und in die angeschnittenen Hotdog-Brötchen geben. Den selbst gemachten Ketchup sowie den Senf in langen Linien auf die Zucchini geben, die Rettich-Mischung zusammen mit einigen Röstzwiebeln darauf verteilen.