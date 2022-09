Zubereitung

Die Paprika bei direkter Hitze von allen Seiten schwarz bräunen. Diese anschließend von der verbrannten Haut schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.



Die Tomaten mit einem Sparschäler schälen und auch vom Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden.



Knoblauch schälen, in kleine Würfel schneiden und als ersten mit einer Prise Salz in den Mörser geben. Nach fünf Minuten können Sie mit dem Stößel den Knoblauch zu einer Paste zerdrücken.



Die Chilischote wird halbiert, von den Kernen entfernt und in kleine Stücke geschnitten.



Jetzt kommen alle Zutaten zusammen in den Mörser und werden zerstampft und zu einem Dip mit dem Olivenöl gerührt. Den Dipp mit Salz und Pfeffer abschmecken.