Vegetarische Pide

In der Zwischenzeit die Füllungen zubereiten. Für die Spinatfüllung Zwiebel und Knoblauch zerkleinern. Die Zwiebel in wenig Öl anschwitzen, dann den Knoblauch dazugeben. Den Spinat bei Bedarf grob schneiden und in der Pfanne zusammenfallen lassen. Mit wenig Salz und Muskatnuss würzen.

Für die Paprikafüllung das Paprikamark mit Kreuzkümmel, Cayennepfeffer und den getrockneten Tomaten in eine Küchenmaschine geben und zu einer geschmeidigen Paste mixen. Die Konsistenz bei Bedarf mit dem Öl, in dem die Tomaten eingelegt waren, nachsteuern. Die Paprika in feine Würfel schneiden und untermischen.