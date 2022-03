Verschluckte Knopfzellen

Vor allem Kleinkinder, die sich in der oralen Phase befinden, nehmen Gegenstände in den Mund. Dabei besteht vor allem bei Kleinteilen die Gefahr, dass diese verschluckt werden. Eine besonders große Gefahr geht dabei von sogenannten Knopfzellbatterien aus, da sich diese in den natürlichen Engstellen der Speiseröhre festsetzen können. Aufgrund des feuchten Milieus in der Speiseröhre, in dem sich die flachen runden Minibatterien dann befinden, kommt es durch chemische Reaktion zu einem Stromfluss, bei dem elektrisch geladene Teilchen, sogenannte Hydroxidanionen, entstehen.



Bei dieser Reaktion entstehen Seifenstrukturen, sogenannte Basen, die ähnlich wie Säure wirken und die Schleimhaut der Speiseröhre verätzen. Dieser Vorgang kann so weit gehen, dass das Gewebe abstirbt, nekrotisiert, im weiteren Verlauf die Schleimhaut der Speiseröhre komplett durchdrungen und ein Loch in die Wand der Speiseröhre geätzt wird. Anschließend können anliegende Organe wie die Luftröhre oder auch die Aorta, die große Halsschlagader, von den Seifenstrukturen angegriffen werden, womit ein tödlicher Verlauf einhergehen kann.