Vietnamesisches Sandwich

Für die Eier ausreichend Öl in einer Pfanne erhitzen, darin in Scheiben geschnittenen Knoblauch braten, bis er braun und knusprig ist. Ihn dann mit einem Seihlöffel entnehmen und auf Küchenpapier entfetten. Die Pfanne schräghalten und in das tiefe Fett einzelne Eier geben. Das geht besonders einfach, wenn man das Ei vorab in eine kleine Schale oder Tasse schlägt. Das Fett dann mit einem Löffel immer wieder über das Ei geben und das Ei so formen. Das Ziel ist es nicht, klassische Spiegeleier herzustellen, sondern die Eier in heißem Fett zu pochieren, wobei idealerweise das Eiweiß eine Schicht über dem Eigelb bildet. Die fertigen Eier auf einem Teller abkühlen lassen. Die Schalotte zerkleinern und mit etwas Butter im übrigen Fett anschwitzen. Mit Sojasauce ablöschen, die Knoblauchscheiben dazu geben und für zusätzlichen Geschmack über die Eier geben.