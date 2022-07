Trotz Depression im Job

Will jemand mit Depressionen in den Job zurückkehren, sollte er/sie in der Lage sein, seinen/ihren Tag zu strukturieren, zu einer bestimmten Uhrzeit aufzustehen und in gewisser Weise eine Leistung zu erbringen. Das gelingt meist nur mit einer begleitenden Therapie, wozu eine regelmäßige Psychotherapie, bei mittel- und schwergradigen Depressionen auch die Einnahme von Medikamenten (Antidepressiva) gehören. Wichtig ist auch, Schlafstörungen in den Griff zu bekommen: Expert*innen raten dazu, früh aufzustehen und tagsüber nicht zu schlafen, um den abendlichen Schlafdruck zu erhöhen und das Einschlafen zu erleichtern.