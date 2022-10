Weiße Pizza mit gegrilltem Kürbis

‎Das lauwarme Wasser mit etwas Milch und der Hefe zusammen temperieren (nicht heißer als 24 Grad)‎. Eine Mulde in den Mehlhaufen formen. Die erwärmte Flüssigkeit in die Mulde gießen. Den Teig von der Hand so lange kneten, bis er nicht mehr an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Nun das Salz und Olivenöl zugeben und nochmals gleichmäßig kneten und 15 Minuten ruhen lassen.



Den gekneteten Teig mit Frischhaltefolie, in die vier Löcher rein gestochen sind, für 24 Stunden in den ‎Kühlschrank stellen und gären lassen.‎ Der Teig kann auch in einer Küchenmaschine mit Knethaken hergestellt werden!



Am Folgetag nun kleine Rohlinge abstechen und sie zu Kugeln formen und wieder einen weiteren Tag ‎gären lassen.‎



Tipp: Der Teig kann nun auch in dem Zustand eingefroren werden. Sobald er durchgefroren ist, mit ‎einer Folie luftdicht verpacken und weiter einfrieren. Er ist bis zu drei Monate haltbar.



Einen ‎Tag vorher im Kühlschrank auftauen lassen und wieder etwas gären lassen. Nun den Pizzateig auf die bemehlte und mit Harzweizengries ausgestreute Arbeitsfläche ‎legen.‎ ‎Mit den Händen nun in die Mitte des Pizzarohlings drücken und den Teig von innen nach ‎außen drücken. Mit den Handflächen vorsichtig weiterhin auseinanderziehen.



Wichtig beim Backen: Der Pizzastein muss vorgeheizt sein. Von oben muss mehr Temperatur als von unten ‎kommen. Sobald der Stein seine 350 Grad erreicht hat, wird der mittlere Temperaturregler ausgestellt und nur die ‎äußeren auf hoher Temperatur eingestellt gelassen.



Grill: 350°

Backofen: 250°C

Steinbackofen: Flamme von oben und ca. 400°C auf dem Stein‎