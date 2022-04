Weizenbrot „Frühlingstraum“

Am Vorabend den Weinsauer herstellen. Hierzu alle Zutaten zu einer homogenen Masse verrühren und abgedeckt bei Raumtemperatur für mindestens 12 Stunden stehen lassen. Zur gleichen Zeit können die weiteren Zutaten vorbereitet werden. Dafür alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und im Kühlschrank durchziehen lassen.



Alle Zutaten für den Hauptteig in eine große Schüssel geben und gut durchkneten. Das kann mit der Hand, einem Handmixer oder einer Küchenmaschine erfolgen. Wichtig ist, dass ein glatter Teig entsteht. Zuletzt werden die weiteren Zutaten vorsichtig untergehoben, bis alles gleichmäßig verteilt ist.



Den Teig 30 bis 45 Minuten abgedeckt bei Raumtemperatur stehen lassen. Dann in zwei gleich große Stücke teilen und die Teiglinge in eine längliche Form bringen.



Die Teiglinge nochmals für circa zehn Minuten entspannen lassen, dann können sie in eine runde Fladenform gebracht werden.



Die fertig geformten Brote auf ein Backblech mit Backpapier auslegen und abgedeckt für circa 30 Minuten gären lassen. Währenddessen den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Auflaufform mit Wasser gefüllt in den Ofen auf die unterste Schiene stellen. Sobald die Brote die gewünschte Gare haben, können sie in den Ofen geschoben werden.



Nach circa zehn Minuten Backzeit die Auflaufform entfernen und die Luftfeuchtigkeit entweichen lassen. Das Brot dann für weitere 20 Minuten weiterbacken – bis die gewünschte Bräunung erreicht wird.