Wildkräuter für Garten und Balkon

Die Knoblauchsrauke ist eine in Europa weit verbreitete Pflanzenart. Sie gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse und hat einen angenehmen Knoblauchduft, der sich beim Schneiden oder Zerreiben der Blätter entfaltet. Sie ist zwei- bis mehrjährig und wird zwischen 20 Zentimeter und einem Meter hoch. Ihre kleinen weißen Blüten erscheinen ab April bis in den Juli hinein. Knoblauchsrauke gedeiht besonders gut in Gebüschen und Hecken sowie an Mauern, in Gärten und auf Schuttplätzen. Sie befindet sich dort häufig in der Gesellschaft von Brennnesseln. Wie diese schätzt sie frische, stickstoffreiche Lehmböden. Heute ist sie häufig auch in schattigen Parkanlagen zu finden.