Windbeutel mit Himbeersahne

Für den Brandteig die Milch zusammen mit Butter und einer Prise Salz aufkochen lassen. Das Mehl mit der Speisestärke mischen und in einem Schwung in den Topf geben. Zu einer homogenen Masse verrühren und unter ständigem Rühren weiter erhitzen, bis sich eine weiße Schicht am Topfboden bildet und der Teig sich ablöst - das nennt man abbrennen. Dann nach und nach die Eier einarbeiten und aufschlagen.



Diese Masse nun mithilfe eines Spritzbeutels mit Sterntülle spiralförmig zu Teighäufchen auf ein Stück Backpapier spritzen. Wenn man keinen Spritzbeutel besitzt: Einfach mit einem Löffel kleine Haufen machen - sieht auch gut aus!



Bei 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze in den Ofen geben und etwa 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Während der ersten 15 Minuten unbedingt die Ofentür geschlossen halten, ansonsten können die Windbeutel aufgrund der Temperaturschwankungen zusammenfallen. Sobald die Windbeutel aus dem Ofen kommen, diese noch heiß aufschneiden und auf einem Rost auskühlen lassen.



In der Zwischenzeit die Himbeersahne zubereiten, hierzu den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, mit Orangensaft ablöschen und den -abrieb hinzufügen. Dann die Himbeeren hineingeben sowie etwas Zitronensaft. Die Himbeeren ihre Struktur verlieren lassen, dann pürieren und durch ein Sieb streichen, um die Kerne zu entfernen. Tortenguss (man kann auch Gelatine verwenden, diese ist aber nicht vegetarisch!) darin lösen. Im Kühlschrank kühlen und fest werden lassen, später etwas aufschlagen.



Die gut gekühlte Sahne mit einer Prise Salz cremig schlagen, dann die Himbeer-Masse hinzugeben und die Masse steif schlagen. Man kann die Himbeersahne auch mit einem Siphon zubereiten, hierzu Himbeer-Masse und gekühlte Sahne in den Siphon geben. Gut schütteln, kaltstellen und dann weiterverarbeiten.



Die Himbeersahne mit einem Spritzbeutel mit Sterntülle oder dem Siphon auf die Unterteile der Windbeutel spritzen. Die übrigen Himbeeren dekorativ in dieser Sahne-Schicht platzieren. Die Oberteile aufsetzen, mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren.