Zitrone-Mohnschnecken

Für den Teig die Butter in der warmen Milch mit Zitronenschale und -saft zerlassen. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen. In einer großen Schüssel Mehl, Hefe, Natron, Salz, Zucker und Mohnsamen vermengen. Das Ei und das Eigelb zu der Milch geben.



Die flüssigen Zutaten zur Mehlmischung geben und mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät mit Knethaken vier Minuten kneten. Der Teig ist recht weich, das ist richtig so. Nehmen Sie kein weiteres Mehl!



Aus dem Teig eine Kugel formen, in einer leicht ausgebutterten Schüssel wenden. Mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken und etwa eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen des Teigs verdoppelt hat.



Für die Füllung mit der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät alle Zutaten gründlich vermengen und zur Seite stellen.



Eine Backform (24 x 32 cm) leicht buttern. Den aufgegangenen Teig in der Schüssel sanft niederboxen, auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zu einem Rechteck ausrollen (etwa 45 x 35 cm). Mit einer Winkelpalette die Füllung auf dem Teig gleichmäßig verteilen, dabei rundherum am Rand drei Zentimeter aussparen.



Jetzt den Teig sanft, aber fest aufrollen. Die Rolle in neun bis zwölf gleichmäßige Scheiben schneiden und die Stücke mit der Schnittseite nach oben in die Backform setzen. Mit einem Küchentuch bedecken und weitere 30 Minuten gehen lassen.



Den Backofen auf 180 °C Umluft oder Unterhitze vorheizen. Die Schnecken 30–35 Minuten backen, bis sie golden sind und die Mitte zurückfedert, wenn man daraufdrückt. Auf einem Gitter abkühlen lassen.



Für die Glasur alle Zutaten verrühren. Die abgekühlten Schnecken voneinander trennen und auf ein Gitter setzen. Unter das Gitter Backpapier legen. Mit einem Esslöffel die Glasur großzügig auf den Schnecken verteilen.