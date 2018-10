Es ist wieder Zeit für "Vorsicht, Falle!"

Rudi Cerne: In "Vorsicht, Falle!" geht es ausschließlich um Prävention. Vor allem ist uns wichtig, die Menschen vor fiesen Maschen, Tricks und Betrügereien zu schützen und sie zu warnen. In erster Linie wollen wir also mithilfe der Sendung aufklären, damit es zu vielen Verbrechen und der Abzocke unschuldiger Opfer erst gar nicht kommt.