البافاريون والمزارعون والنحل

منذ أكثر من عشرين عاماً يحذر علماء ودراسات من التأثيرات السلبية لمركبات نيونيكوتينويد. فهل قام قطاع الصناعة بمساعدة من السلطات بالعمل على تأجيل حظر تلك المواد لسنوات؟ تثبت الدراسات أن مركبات نيونيكوتينويد لا تلحق الأذى بالآفات والحشرات الضارة فحسب، بل تقتل أيضاً النحل وحشرات مفيدة أخرى. يجري الهولندي هينك تينيكيس دراسات على السموم منذ سنوات. وقد استنتج أن مركبات نيونيكوتينويد هي أخطر المبيدات الحشرية على الإطلاق. كما اكتشف دراسة لبايرن تعود لعام 1991 مفادها أن مركبات نيونيكوتينويد تؤثر سلباً على الخلايا العصبية للحشرات الطائرة. وهذا التأثير السلبي دائم. واجه تينيكيس الشركة بالاستنتاجات: "باير تزعم الآن أن الربط بين المُستقبلات انعكاسي، أن التأثير السلبي قابل للزوال. أي أن الشركة تناقض نفسها... لو فكروا في تبعات استخدام هذه المادة، لتوجب عليهم سحبها من الأسواق."