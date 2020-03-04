متمردو الهيمالايا الصديق للبيئة

هل يمكن تطبيق ذلك في ألمانيا أيضا؟ في جميع الأحوال، الطلب على الأغذية العضوية في ألمانيا يزداد باضطراد، وهو ما يشكل فرصة للمزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية المستدامة. لكن نسبة ضئيلة فقط من الحقول والمزارع في ألمانيا، تُزرع وفقاً لتعليمات ومعايير عضوية. صحيحٌ أن اتفاق التحالف الحكومي الجديد في ألمانيا يتضمن هدفاً طموحاً يقضي برفع نسبة الزراعة العضوية إلى 20 في المائة حتى عام 2030، لكن هذه الخطة كانت الحكومة الألمانية المكونة من الاشتراكيين والخضر وضعتها عام 1998.