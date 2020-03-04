طريق الصين لتصبح القوة العالمية الأولى يسير عبر طريق التجارة الأسطوري. المراسلون يسلكون طريقين باتجاه الغرب: فريق يتتبع الطريق البحري الذي تنشؤه الصين على طوله قواعد لها، بينما يسلك الفريق الآخر طريق الحرير القديم عبر آسيا الوسطى. خلال رحلتهم يكتشف هؤلاء طبيعة خلابة ومناطق ساحرة وبيوتا متنقلة قديمة تُشير إلى أن أسطورة طريق الحرير القديم مازالت موجودة. في الوقت نفسه يواجه هؤلاء في مواقع بناء ضخمة ومراكز تجارية، نفوذ الصين القوي والجديد. في كل مكان يأمل الناس في أن تُوفّر التجارة وتبادل السلع وظائف جيدة لهم ولأولادهم وتجلب لهم الازدهار والرخاء، تماماً كما كانت الحال مع طريق الحرير القديم قبل مئات السنين. لكن ثمة آخرين يخشون من ألا يجلب لهم المستقبل مع التنين الصيني أي شيء جيد، وهم يرون أن المياه النقية والجبال والطبيعة أهمّ بكثير مما قد يحصلون عليه من مال. هذا ما يتردد في قيرغيزستان. فالاستثمارات الصينية لم تجلب للبلاد طرقاً أفضل وخطوط ضغط عالي وخطوط سكك حديدية فحسب، بل أيضا خطايا بيئية وفسادا وديونا كثيرة.