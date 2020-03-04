طريق الحرير الجديد ـ رياح الصين تهب على أوروبا

فريق من المراسلين سافر على متن سفينة حاويات باتجاه جنوب شرق آسيا. المحطة الأولى هي: مدينة سيهانوكفيل Sihanoukville الساحلية في كمبوديا. من باب المزاح يُقال في هذه الأيام إنه بالإمكان السفر إلى الصين الآن دون جواز سفر ودون مغادرة البلد الأصلي. فحاليا يُقال إن سيهانوكفيل باتت مدينة صينية. إنه ربما مزاح إزاء تطوّر لا يروق لكثير من الكمبوديين. شُيّد هنا خلال الفترة الماضية كل شيء تقريباً بتمويل صيني: توسيع الميناء وتعبيد طرق جديدة وبناء جسور ومصانع. كثيرٌ من الكمبوديين يشعرون بأنهم خاسرون جراء الازدهار الصيني. فارتفاع الأسعار والإيجارات يزيد الفقراء فقرا، لكنه في المقابل، يعود بالنفع على مالكي الأراضي والعقارات.