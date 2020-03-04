خنق كامل أو فشل

لماذا لا يقوم المختصون بصناعة السيارات في ألمانيا بكل ما بوسعهم لتبقى ألمانيا قادرة على المنافسة في المستقبل أيضاً؟ الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوبل كارل توماس نويمان يشرح قائلاً: عندما يحقق المرء نجاحاً، يكون من الصعب عليه تحطيم هذا النجاح لخلق شيء جديد. لذا يجب تطوير موقف مغاير. سيكون هناك إلغاء وظائف عمل، ولكن سيتم خلق وظائف عمل جديدة." المسؤول أيضاً عن هذا الأمر هو السياسيون الذين نأوا بأنفسهم عن التغيير لفترة طويلة. وهم غير قادرين الآن على تقديم إرشادات توجيهية أو أفكار. الأمر يتعلق بملايين الوظائف، التي يرى الخبراء أنها بطبيعة الحال لن تبقى دائمة في عالم السيارات القديم. أوفه كارتنر رئيس لجنة الخبراء الاتحادية للبحوث والابتكارات يحذر: " السعي للمحافظة على الوظائف بأي ثمن في المجالات التي أرى أن السوق العالمية حسمت قرارها فيها سيكون أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المرء. في السوق العالمية تحدد المسار منذ مدة طويلة. العالم أصبح جاهزاً لتقنيات التنقل الجيدة. فهل هذا هو أيضاً حال شركات السيارات الألمانية؟