Máxima aceleración o falla

¿Por qué Alemania, el país por excelencia del motor, no está haciendo nada para seguir siendo competitivo? El exdirector de Opel, Karl-Thomas Neumann, señala: si uno tiene éxito, es difícil destruir ese éxito para construir algo nuevo. «Hay que desarrollar una perspectiva. Se perderán puestos de trabajo, pero se crearán otros nuevos». También tiene parte de responsabilidad una política que durante mucho tiempo se interpuesto ante posibles cambios, y que ahora no presenta directivas ni nuevas ideas. Están en juego millones de puestos de trabajo que, si se cree a los expertos, de todos modos no tendrían cabida en el antiguo mundo del automóvil. Uwe Cantner, director de la comisión de expertos de investigación e innovación de Alemania, advierte: «Mantener trabajos a toda costa en sectores donde se advierte que el mercado mundial ya ha tomado un rumbo... es el mayor error que podría cometer». En el mercado global, ya se han marcado nuevas vías hace mucho tiempo. El mundo está preparado para una nueva forma de movilidad. Pero, ¿lo están también los fabricantes alemanes?