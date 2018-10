Und hoch das Bein! Es wird sportlich. Von der richtigen Sprinttechnik über tierische Lauftalente bis hin zu Robotern, die fleißig für besondere Missionen trainieren.



Studiogast Dr. Sebastian Bartsch bringt den vierbeinigen Roboter Charlie mit und erklärt, wie dieser laufen gelernt hat. Außerdem findet Reporterkind Noah heraus, dass die richtige Beintechnik einen zum Spitzenboxer machen kann. Und Piet trainiert Elton für Olympia.



Warum winkeln Sprinter beim Laufen ihre Ellenbogen an? Was macht den Gepard zum Rekordhalter im Tierreich? Wie sich Jesus-Echse und Radler-Spinne wohl ihre Namen verdient haben? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen müssen die Kandidaten, dieses Mal aus Bernried in Deutschland, Innsbruck in Österreich und Warschau in Polen, heute auf den Grund gehen.