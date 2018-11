Ob Spaghetti, Dim Sum oder Ramen: Nudeln gibt es in unzähligen Formen und überall auf der Welt. Elton und Piet untersuchen ihre Leibspeise genauer und entdecken dabei einige Geheimnisse.



Zu Gast im Studio ist Koch Mario Furlanello. Der Pasta-Experte und Restaurantbesitzer erklärt, mit welchem Trick man erkennt, ob die Nudeln gar sind. Reporterkind Cosimo erfährt in einer Nudelmanufaktur, warum manche Nudeln mit einer Bronzeform gemacht werden.



Elton fragt sich, wie verschiedene Nudelsorten ihre Form erhalten und wie die Maschine aussieht, die man zur Pasta-Herstellung braucht. Und welche Nudel erhält Zutaten aus dem Meer? Eine ganz besonders stabile Nudel wird am Ende der Sendung getestet. Ob sie wohl eine Palette trägt, auf der Elton und Piet stehen, oder bricht sie zusammen?



Die Teams kommen aus Freilassing in Deutschland, aus Düns in Österreich und aus Klausenburg in Rumänien.





Bei "1, 2 oder 3" können die Zuschauer live mitspielen. Die Fragen werden parallel zur Sendung auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt. Bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich in der Video-on-Demand-Variante nachspielen.