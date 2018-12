Unterwasser-Laufbänder für Katzen, Halskrausen für Hunde und Gehhilfen für Schildkröten: Um diese und weitere interessante Heilmethoden für Tiere geht es bei "1, 2 oder 3".



Katzen sind beliebte Haustiere. Die Tierärztin Michele Bergmann bringt zwei Katzen mit ins Studio und zeigt, was man beachten sollte, damit es ihnen von Anfang an gut geht. Reporterkind Benjamin begleitet einen Tierarzt, der auf einem Reiterhof nach den Pferden sieht.



Dabei hat er eine spezielle Methode, mit der er erkennt, ob die Tiere eine Entzündung haben, auch wenn diese von außen unsichtbar ist. Weil Tiere nicht sprechen können, ist es für Ärzte nicht einfach herauszufinden, was dem Tier fehlt. Tierärzte haben ihre eigenen Methoden, mit denen sie ihrer tierischen Patienten wieder auf die Beine bekommen. Elton und Piet probieren es in einer Tierarztpraxis mit dem Heilmittel des Lachens.



Die Kandidaten kommen heute aus Marzling (Deutschland), Wien (Österreich) und London (England).