ZDFtivi | 1, 2 oder 3 - Zwergpinguin (7/10)

Zwergpinguine sind mit 30 bis 45 Zentimetern die kleinsten Pinguine. Die meisten leben in Neuseeland. Touristen können auf Philipp Island in Australien zusehen, wie sie in der Dämmerung in Gruppen von 400 bis 1000 Pinguinen an Land wandern. Das ist ungewöhnlich für Pinguine und ein echtes Spektakel.