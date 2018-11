Das Geheimnis der Zeit

Elton macht es sich zur Aufgabe, in sieben spannenden Fragen einige Geheimnisse der Zeit zu ergründen. Ist eine Zeitreise wirklich möglich? Und wird die Erddrehung tatsächlich langsamer?



Uhrenexpertin Eva Renz ist im "1, 2 oder 3"-Studio und erklärt Spannendes über die Geschichte der Zeitmessung, die ganz stark von der Seefahrt beeinflusst wurde. Aber warum? Piet und Elton kaufen bei "Abzocke 24" einen "Zeitverlangsamer". Ob das gut geht?



Weitere knifflige Fragen gilt es zu lösen: Wie sollte man eine Sonnenuhr aufstellen? Wozu ist ein Zeitball gut und wie groß ist die Uhr mit dem größten Ziffernblatt der Welt? Reporterkind Anton findet in Köln im Planetarium heraus, warum es an verschiedenen Orten in Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten Tag und Nacht wird.



Die Kandidaten kommen heute aus Beckingen-Reimsbach in Deutschland, Imst in Österreich und Miklavz na Dravsko polje in Slowenien.