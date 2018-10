Es summt und brummt im Studio. Bei weltweit über einer Million Insektenarten gibt es heute viel Spannendes über diese Tiere, ihre Lebensweise und ihre Kommunikation zu lernen.



Wieso ist es zum Beispiel so schwierig, Fliegen zu erwischen? Zu Gast im Studio ist Insektenzüchter Adrian Kozakiewicz. Er hat einige seiner exotischen Lieblinge mitgebracht. Reporterkind Colleen findet an der Universität Regensburg heraus, wie Ameisenstraßen entstehen.



Aber die Kandidaten aus Frankfurt (Deutschland), Lochau (Österreich) und Eupen (Belgien) müssen noch ganz andere Kopfnüsse knacken. Warum haben beispielsweise manche Raupen Haare? Und weshalb gibt es keine Insekten, die so groß sind wie Elefanten? Moderator Elton und Piet begeben sich zudem auf eine Mission in einen gruseligen Keller. Was es wohl mit den unheimlichen Geräuschen dort auf sich hat?