Von Paranuss bis Nussnougatcreme: In dieser Folge dreht sich bei 1, 2 oder 3 alles um Nüsse. Wusstet ihr, dass es in der Küche Nüsse gibt, die giftig sein können?



Die Botanikerin und Nussexpertin Dr. Hilke Steinecke erklärt im Studio, dass Erdnüsse eigentlich gar keine echten Nüsse sind. Reporterkind Liv besucht eine Fabrik, in der Nussnougatcreme hergestellt wird. Warum werden hier Haselnüsse vor der Verarbeitung geröstet?



Elton fragt sich, warum es eigentlich Nussnougatcreme heißt, obwohl er noch nie eine Nuss darin gefunden hat? Reporterkind Liv sorgt für Aufklärung und erfährt bei ihrem Besuch in der Fabrik, wie der leckere Brotaufstrich hergestellt wird. Wie werden Kokosnüsse von den hohen Palmen geerntet und warum kann sich die die Paranuss nur mit fremder Hilfe fortpflanzen? Auch Piet steht auf Nüsse, zumindest solange, bis er die erste Kopfnuss von Elton kassiert.