Heavy Metal! Heute dreht sich alles ums Metall, ein faszinierendes Element mit vielen verblüffenden Eigenschaften. Was ist der Unterschied zwischen Eisen und Stahl?



Zu Gast im Studio ist die Physikerin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim. Sie zeigt, wie leitfähig Metall ist, und dass es Metall gibt, das bei Zimmertemperatur flüssig ist. Reporterkind Holly besucht einen Hochofen, verfolgt hier den Weg vom Eisenerz zum Stahl.



Moderator Elton möchte herausfinden, wie das Instrument Steel Pan funktioniert. Mit einer Frage dazu macht er sich auf den Weg in eine Fußgängerzone. Metall gibt es aber nicht nur bei Musikinstrumenten, sondern auch im Straßenverkehr und als Blitzableiter. Piet und Elton versuchen sich als Musiker und besuchen eine Band, die Heavy-Metal-Musik spielt. Dass die Haare dabei eine wichtige Rolle spielen, überrascht sie dann aber doch.



Die Kandidaten kommen heute aus Heidelberg in Deutschland, Linz in Österreich und Pallini in Griechenland.