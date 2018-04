Mit Feuerwehrhelm und Blaulicht läuft Elton in die Stadt. Feuer ist zwar nirgends ausgebrochen, aber Elton brennt eine Frage unter den Nägeln. Er hat merkwürdige Hinweisschilder mit Zahlen gesehen, und er weiß nicht, was sie bedeuten. Ob die Passanten in der Fußgängerzone ihm weiterhelfen können?